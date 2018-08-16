Kulüp televizyonları kapatılıyor!
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Kulüp televizyonları kapatılıyor!

    Kulüp televizyonları kapatılıyor!

    Kulüpler Birliği'nde , , ve , kulüp kanallarının kapatılması konusunda anlaşmaya vardı.

    Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı 'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

    'de mücadele eden dört takımın (, , ve ) özel televizyon kanalları bulunuyor.

    Edinilen bilgiye göre 'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.

    Kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler. (Goal TR)

    1. 16.8.2018 16:26
    2. Güncelleme: 16.8.2018 16:47
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