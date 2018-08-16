Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Kulüpler Birliği'nde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor, kulüp kanallarının kapatılması konusunda anlaşmaya vardı.
Kulüpler Birliği toplantısında kulüp televizyonlarının kapatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın kısa sürede bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
Süper Lig'de mücadele eden dört takımın (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor) özel televizyon kanalları bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı.
Kulüpler, televizyon kanalarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracak; ayrıca televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekler. (Goal TR)
- 16.8.2018 16:26
- Güncelleme: 16.8.2018 16:47
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2019 UEFA Süper Kupa devir teslim töreni yapıldı
Toplam 1
Yorum
Kartalım Uefa şampiyonu olsak da evimizde süper kupa finalinin tadını çıkarsak :D
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PFDK kararları açıklandı! Hasan Şaş... Göztepe...
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Yorum
ismiMİZ ne güzel, Hasan Şaş sportmenliğe aykırı hareket etmemiş demekki.
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Bir katkı da Carole’den
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Yorum
cavanda carole bi futbolcu yaşlı değilse ve yüksek ücret almıyorsa, en kötüsü bile bi şekilde alıcı buluyor. Transfer politikasını yaşlılar üzerine kurmayn
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