İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun başlamasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2014-2015 sezonundan bu yana 4 sezondur ilk haftada lider olan takımlar sezonu şampiyon tamamlıyor.
2014-2015
Sezona İtalyan Teknik Direktör Prandelli yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk maçına Bursaspor deplasmanında çıktı. Sarı-kırmızılı ekip o mücadeleyi Burak Yılmaz ve Olcan Adın'ın golleriyle 2-0 kazanarak ilk haftayı lider tamamladı. Galatasaray sezon sonunda ise Hamza Hamzaoğlu ile birlikte şampiyonluğa uzanan taraf oldu.
2015-2016
Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardından göreve getirilen Şenol Güneş ilk lig maçına Mersin İdman Yurdu mücadelesiyle birlikte çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisini Cenk Tosun (3), Olcay Şahan ve Kerim Frei'in golleriyle 5-2 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. Kara Kartal sezon sonunda, 7 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.
2016-2017
Şampiyon olduğu sezonun ardından ilk lig maçında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Akdeniz ekibini Cenk Tosun (2), Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligde ilk sıraya ismini yazdırdı. Sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Beşiktaş arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
2017-2018
Şampiyonluk hasretini 2 yıla çıkaran Galatasaray sezona Teknik Direktör Igor Tudor ile başladı. Süper Lig'in ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Gomis (2), Tolga Ciğerci ve Belhanda'nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezon içinde Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray, 21. şampiyonluğuna uzandı.
- 15.8.2018 10:01
-
Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 13
Yorum
isimsiz Ali koç Bu daha senin iyi günlerin adamakıllı iki transfer yapamazken kalmış bu takıma başkan olmuş bu kulüp baban sermayesi ile kurulmad
-
Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Neyini alkışlayacağız bunların her sene aynı lig ikincisi olurlar şampiyonlar ligine gidemezler , tesellileri vardara değil benficaya elenme
-
Kadıköy'de Giuliano'ya tepki!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Guliano küçük maçların büyük oyuncusu , yönetim neden gönderemiyor gidecekleri gerekirse cebinden para ödeyip gönderecek niye ordasınız.
İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.