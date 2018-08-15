İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor

    İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor

    Spor Toto ’de yeni sezonun başlamasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2014-2015 sezonundan bu yana 4 sezondur ilk haftada lider olan takımlar sezonu şampiyon tamamlıyor.

    'de ilk hafta mücadeleleri sona ererken ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2014-2015 sezonundan bu yana ilk haftayı lider kapayan takımlar sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. sezonunda ilk haftayı lider tamamlayan ekip ise Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup eden oldu.

    2014-2015
    Sezona İtalyan Prandelli yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk maçına Bursaspor deplasmanında çıktı. Sarı-kırmızılı ekip o mücadeleyi ve Olcan Adın'ın golleriyle 2-0 kazanarak ilk haftayı lider tamamladı. Galatasaray sezon sonunda ise ile birlikte şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

    2015-2016
    'ta 'in ardından göreve getirilen ilk lig maçına mücadelesiyle birlikte çıktı. Siyah-beyazlı ekip, temsilcisini (3), ve 'in golleriyle 5-2 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. sezon sonunda, 7 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

    2016-2017
    Şampiyon olduğu sezonun ardından ilk lig maçında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Akdeniz ekibini Cenk Tosun (2), ve Olcay Şahan'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligde ilk sıraya ismini yazdırdı. Sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Beşiktaş arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

    2017-2018
    Şampiyonluk hasretini 2 yıla çıkaran Galatasaray sezona Teknik Direktör Igor Tudor ile başladı. Süper Lig'in ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Gomis (2), ve Belhanda'nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezon içinde Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Galatasaray, 21. şampiyonluğuna uzandı.
    1. 15.8.2018 10:01
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