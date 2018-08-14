Yeni Malatya VAR’ım dedi! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Yeni VAR’ım dedi!

    Yeni <a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a> VAR’ım dedi!

    'da 3-1'lik zaferinin coşkusu sürerken, Başkan Adil Gevrek, VAR sisteminin önemine değindi.

    Başkan Gevrek, "Hakem birçok tartışmalı kararda VAR'a başvurdu. Geçen sezon hakem hatalarından en çok canı yanan takımlardan birisiydik.

    Eğer VAR olmasaydı attığımız gol ofsayttan, yediğimiz gol yine ofsayttan değer kazanmayacak, VAR olmasa birçok yanlış karar olacaktı" ifadelerini kullandı.
    1. 14.8.2018 00:55
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