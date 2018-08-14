Yasin Öztekin fark yarattı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    fark yarattı

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> fark yarattı
    'nin 'dan transferi , karşısında 54. dakikada oyuna girip kalitesini gösterdi. 'nin attığı tek golde büyük pay sahibi olan milli futbolcu, ilerleyen haftalarda takımının en önemli kozlarından biri olacağını kanıtladı.
    1. 14.8.2018 00:57
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