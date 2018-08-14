Kayseri Fırtınası! Kayserispor 2-0 Antalyaspor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Kayseri Fırtınası! 2-0

    Kayseri Fırtınası! <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> 2-0 <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>

    Sezonun ilk maçında ’u ağırlayan sarı-kırmızılılar, Chery ve Umut’un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekipte Charles kırmızı kart gördü

    Haftanın kapanış maçında 'u iki golle geçen , lige 3 puanla başladı: 2-0. Karşılaşmanın 14. dakikasında gelişen Kayseri atağında rakibinden sıyrılan Varela'nın soldan ceza alanına ortaladığı topa ayak koyan Chery, ev sahibi ekibi öne geçirdi. Sarı kartı olan Charles, 40. dakikada bir pozisyon sonrası itiraz edince 'u 10 kişi bıraktı.

    BOFFİN DİRENDİ
    10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıya da etkili başlayan , kaleci Boffin'i aşamadı. Ancak 74. dakikada Mensah ile başlayan atakta sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç, altı pastaki Umut Bulut'u gördü. Usta golcünün plasesinde Boffin bu kez çaresizdi: 2-0. Son dakikada Kayserisporluların penaltı beklentilerine VAR hakemleri, "top vücuttan kola" geldi şeklinde yorum yapıldı.

    SAĞLAM: GÜZEL BAŞLANGIÇ
    Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam lige galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu belirterek, "Güzel bir başlangıç" dedi.
    1. 13.8.2018 23:51
    2. Güncelleme: 14.8.2018 02:06
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