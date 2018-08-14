Kayseri Fırtınası! Kayserispor 2-0 Antalyaspor
Sezonun ilk maçında Antalyaspor’u ağırlayan sarı-kırmızılılar, Chery ve Umut’un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekipte Charles kırmızı kart gördü
BOFFİN DİRENDİ
10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıya da etkili başlayan Kayserispor, kaleci Boffin'i aşamadı. Ancak 74. dakikada Mensah ile başlayan atakta sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç, altı pastaki Umut Bulut'u gördü. Usta golcünün plasesinde Boffin bu kez çaresizdi: 2-0. Son dakikada Kayserisporluların penaltı beklentilerine VAR hakemleri, "top vücuttan kola" geldi şeklinde yorum yapıldı.
SAĞLAM: GÜZEL BAŞLANGIÇ
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam lige galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu belirterek, "Güzel bir başlangıç" dedi.
- 13.8.2018 23:51
- Güncelleme: 14.8.2018 02:06
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Kayseri Fırtınası! Kayserispor 2-0 Antalyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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