Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    : 2 - : 0 (Maç sonucu)

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk hafta Kayseri'de - maçıyla tamamlandı. Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

    - : : 2 - : 0 (Maç sonucu)

    Maçtan dakikalar

    23. dakikada Varela'nın ara pasında hareketlenen Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    37. dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in kaleyi sol çaprazdan gören yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

    40. dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Charles, sarı kart gördü. 19. dakikada da bir sarı kartı bulunan Antalyasporlu futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.

    Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.


    52. dakikada Chery'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan 'un vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.

    75. dakikada gelişen Kayserispor atağında 'ün pasında topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

    Stat:
    Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
    Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Hasan Hüseyin dk. 72 xx), Chery xx (Bilal dk. 68 xx), Sapunaru xx, Mensah xx (Atila Turan dk. 86 x), Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx
    Yedekler: Muammer, Gyan, , Şamil, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin
    : Ertuğrul Sağlam
    Antalyaspor: Boffin xx, De Olıverıa xx, Da Silva xx, Campos xx (Doğukan dk. 58 xx), Bitencourt xx, Vainqueur xx (Osman dk. 80 xx), Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx
    Yedekler: Ferhat, Drole, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa
    Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
    Goller: Chery (dk. 15), Umut Bulut (dk. 75) (Kayserispor)
    Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)
    1. 13.8.2018 23:51
    2. Güncelleme: 13.8.2018 23:52
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