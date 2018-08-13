Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ilk hafta Kayseri'de Kayserispor - Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Kadir Has Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Varela'nın ara pasında hareketlenen Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
37. dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in kaleyi sol çaprazdan gören yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
40. dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Charles, sarı kart gördü. 19. dakikada da bir sarı kartı bulunan Antalyasporlu futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada Chery'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
75. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Hasan Hüseyin dk. 72 xx), Chery xx (Bilal dk. 68 xx), Sapunaru xx, Mensah xx (Atila Turan dk. 86 x), Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx
Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Antalyaspor: Boffin xx, De Olıverıa xx, Da Silva xx, Campos xx (Doğukan dk. 58 xx), Bitencourt xx, Vainqueur xx (Osman dk. 80 xx), Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx
Yedekler: Ferhat, Drole, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Chery (dk. 15), Umut Bulut (dk. 75) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)
- 13.8.2018 23:51
- Güncelleme: 13.8.2018 23:52
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
Toplam 1
Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Toplam 2
Yorum
u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
Yorum
öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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