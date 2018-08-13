Kayserispor : 2 - Antalyaspor : 0 (Maç sonucu)Maçtan dakikalar

23. dakikada Varela'nın ara pasında hareketlenen Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in kaleyi sol çaprazdan gören yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

40. dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Charles, sarı kart gördü. 19. dakikada da bir sarı kartı bulunan Antalyasporlu futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.