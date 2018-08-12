Rize'ye 90+3 şoku!
Başkan Erdoğan’ın kurmaylarıyla izlediği maçta Karadeniz ekibi evinde iki farklı öne geçti. Paşa Diagne (pen), Tarkan ve Khalili’nin golleriyle kazandı.
KHALİLİ ŞOV
33'te Samudio ile öne geçen Karadeniz ekibi ilk yarıyı üstün tamamladı. Robin Yalçın 52'de farkı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra sahada adeta Kasımpaşa fırtınası vardı. Khalili'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını 74'te Diagne gole çevirdi. Kasımpaşa, 80'de Tarkan'la eşitliği sağladı, 90+3'te Khalili frikikten skoru belirledi: 3-2.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN SOYUNMA ODASINA İNDİ
Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma öncesinde, Çaykur Rizespor'un soyunma odasını ziyaret etti.
KASIMPAŞA'YA BAŞARI DİLEDİ
Başkan Erdoğan ardından Kasımpaşaspor'un soyunma odasına geçti. Burada futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan kendilerine başarı diledi.
- 12.8.2018
-
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
-
Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
-
Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Rize'ye 90+3 şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.