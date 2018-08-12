Rize'ye 90+3 şoku! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Rize'ye 90+3 şoku!

    Rize'ye 90+3 şoku!

    Başkan Erdoğan’ın kurmaylarıyla izlediği maçta ekibi evinde iki farklı öne geçti. Paşa Diagne (pen), ve Khalili’nin golleriyle kazandı.

    Başkan 'ın memleketi olan Rize'nin temsilcisi ile semti olan Kasımpaşaspor'un mücadelesinden ekibi 3-2 galip ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük bir çekişmeye sahne olan ve nefesleri kesen mücadeleyi kurmaylarıyla birlikte Çaykur Didi Stadı'nın protokol tribününden izledi.

    KHALİLİ ŞOV
    33'te Samudio ile öne geçen ekibi ilk yarıyı üstün tamamladı. Robin Yalçın 52'de farkı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra sahada adeta fırtınası vardı. Khalili'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını 74'te Diagne gole çevirdi. Kasımpaşa, 80'de 'la eşitliği sağladı, 90+3'te Khalili frikikten skoru belirledi: 3-2.



    BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
    Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.



    ÇAYKUR RİZESPOR'UN SOYUNMA ODASINA İNDİ
    Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma öncesinde, Çaykur Rizespor'un soyunma odasını ziyaret etti.



    KASIMPAŞA'YA BAŞARI DİLEDİ
    Başkan Erdoğan ardından Kasımpaşaspor'un soyunma odasına geçti. Burada futbolcularla tek tek tokalaşan Erdoğan kendilerine başarı diledi.
    1. 12.8.2018
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