Kartal sezona galibiyetle başladı! Beşiktaş 2-1 Akhisarspor maç sonucu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Süper Kupa'lı Akhisarspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Talisca'nın yokluğunda ilk lig maçına çıkan kartal, geçen sezon Brezilyalı yıldızın ayağına baktığı lig maçlarının aksine oynadığı takım oyunu ve yüksek temposuyla baş döndürdü. Kartal'a galibiyeti Pepe (39') ve Ryan Babel'in (42') golleri getirirken, Akhisar'ın sayısı Necip Uysal'ın ikramında Yehven Seleznyov'dan geldi.
Sezona Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başlayan Beşiktaş hız kesmeden yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek sezona damga vuran Akhisarspor'u 2-1 yendi ve Süper Lige galibiyetle başladı. Maça hızlı bir giriş yapsa da kaleyi bulmakta zorlanan Kartal, 39. dakikada Pepe'nin golüyle açılışı yaptı. 42'de Ryan Babel farkı getiren isimdi. Necip'in hatalı pasında Seleznyov'un golü tedirginlik yaratsa da Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
VODAFONE PARK UĞURU
Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 2 maçta ve Lask Linz'i de son maçında mağlup eden Beşiktaş böylece sezonun ilk 4 maçından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını memnun etti. Kara Kartal dün akşam aldığı başarılı sonuçla iç sahadaki başarılı sonuçlarına da bir yenisini ekledi. İç sahada 44 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar ligdeki son mağlubiyetini 2015-16 sezonunu 13. haftasında Akhisar karşısında almıştı. Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşmada 38 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
AYNI 11'LE DEVAM
Şenol Güneş, Akhisar karşısında kadroda değişikliğe gitmedi. Kalede Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi Tolga Zengin forma giyerken Tolga, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu. Beşiktaş'ta Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Correia ile Gökhan yedek oturdu.
VİDA VE ATİBA YOK
Güneş, Dünya Kupası finalinde forma giyen ve takıma geç katılan Vida'yı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş ayrıca, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten ve yurt dışı kamplarının ardından takıma dahil olan Kanadalı Hutchinson'ı da Akhisar maçının kadrosuna almadı.
- 12.8.2018 23:42
- Güncelleme: 13.8.2018 00:53
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Kartal sezona galibiyetle başladı! Beşiktaş 2-1 Akhisarspor maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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