Kartal sezona galibiyetle başladı! Beşiktaş 2-1 Akhisarspor maç sonucu

Sezona Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başlayan Beşiktaş hız kesmeden yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürerek sezona damga vuran Akhisarspor'u 2-1 yendi ve Süper Lige galibiyetle başladı. Maça hızlı bir giriş yapsa da kaleyi bulmakta zorlanan Kartal, 39. dakikada Pepe'nin golüyle açılışı yaptı. 42'de Ryan Babel farkı getiren isimdi. Necip'in hatalı pasında Seleznyov'un golü tedirginlik yaratsa da Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



VODAFONE PARK UĞURU

Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn'ı 2 maçta ve Lask Linz'i de son maçında mağlup eden Beşiktaş böylece sezonun ilk 4 maçından galibiyetle ayrılarak taraftarlarını memnun etti. Kara Kartal dün akşam aldığı başarılı sonuçla iç sahadaki başarılı sonuçlarına da bir yenisini ekledi. İç sahada 44 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar ligdeki son mağlubiyetini 2015-16 sezonunu 13. haftasında Akhisar karşısında almıştı. Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşmada 38 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.



AYNI 11'LE DEVAM

Şenol Güneş, Akhisar karşısında kadroda değişikliğe gitmedi. Kalede Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi Tolga Zengin forma giyerken Tolga, 496 gün sonra Süper Lig'deki bir maçta şans buldu. Beşiktaş'ta Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Correia ile Gökhan yedek oturdu.



VİDA VE ATİBA YOK

Güneş, Dünya Kupası finalinde forma giyen ve takıma geç katılan Vida'yı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş ayrıca, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten ve yurt dışı kamplarının ardından takıma dahil olan Kanadalı Hutchinson'ı da Akhisar maçının kadrosuna almadı.