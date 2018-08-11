Pankartlar ortaktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Pankartlar ortaktı

    Pankartlar ortaktı
    SÜPER Lig'in ilk haftasına çıkan iki takım ortak pankartla oyun alanına girdi. İki takım futbolcuları sahaya, üzerinde " Sezonu'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz" pankartıyla çıktı. Taraftarlar maç öncesi kendi takımlarını alkışlayarak tribüne çağırdı. Oyuncular ve teknik heyetler maç öncesi oldukça centilmen hareketler sergiledi.
    1. 11.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pankartlar ortaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN