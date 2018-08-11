Basit hatalar yaptık – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Basit hatalar yaptık

    Basit hatalar yaptık

    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, öne geçmelerine rağmen basit hatalarla maçı rakibe hediye ettiklerini söyledi

    Ankaragücü 2 bin 311 gün sonra 'e son şampiyon karşısında döndü. Güçlü rakibine evinde boyun eğen sarılacivertlilerde , basit hatalar sonucu maçı rakibe hediye ettiklerini söyledi. Maça çok iyi başladıklarını belirten Kartal, "Özellikle G.Saray'ın önde basmasını iyi değerlendirip El Kabir'le öne geçtik. Oyun planımız istediğimiz şekilde giderken, yapmamamız gereken çok basit hatalar yaptık. Savunmada biraz daha dikkatli olabilseydik, G.Saray'dan puan alabilirdik" diye konuştu.

    KARTAL'DAN TRANSFER İSTEĞİ
    Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray maçı öncesi verdiği röportajda, takımının iyi hazırlandığını ancak transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Lige yeni çıktık. 9 transfer yapabildik. Ama ligde kalmak için iyi transferler yapmamız da lazım. 3-4 oyuncu daha yapacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. Her şeye rağmen iyi hazırlandık" diye konuştu
    1. 11.8.2018
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