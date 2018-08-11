Basit hatalar yaptık
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, öne geçmelerine rağmen basit hatalarla maçı rakibe hediye ettiklerini söyledi
KARTAL'DAN TRANSFER İSTEĞİ
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, G.Saray maçı öncesi verdiği röportajda, takımının iyi hazırlandığını ancak transfere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Lige yeni çıktık. 9 transfer yapabildik. Ama ligde kalmak için iyi transferler yapmamız da lazım. 3-4 oyuncu transferi daha yapacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. Her şeye rağmen iyi hazırlandık" diye konuştu
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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