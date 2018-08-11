8 değişik isim çıktı – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    8 değişik isim çıktı

    8 değişik isim çıktı
    2 bin 311 gün sonra 'de maça çıkan Ankaragücü, sahaya geçen sezona göre 8 farklı oyuncuyla dizildi. 6 sezon sonra 'e merhaba diyen A.Gücü'nde, geçen sezondan Erdem, Arif Morkaya ve İlhan Parlak dışındakiler farklı isimdi. Öte yandan ev sahibi ekipte Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha Anton Putsila, G.Saray'a karşı forma giyemedi.
    1. 11.8.2018
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