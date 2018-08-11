2 bin 311 gün sonra Süper Lig – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    2 bin 311 gün sonra

    2 bin 311 gün sonra Süper Lig
    EV sahibi MKE Ankaragücü, 6 sezon aradan sonra yeniden yer aldığı 'de ilk maçına son şampiyon karşısında çıktı. Süper Lig hasretini 2 bin 311 gün sonra dindiren sarı-lacivertliler, yenilenmiş kadrosuyla Osmanlı Stadı'ndaki ilk maçta taraftarlarıyla bu büyük özlemi gidermiş oldu.
    1. 11.8.2018
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