Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, mesajında "Hafta sonu başlayacak yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.