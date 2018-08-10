Kasapoğlu’ndan yeni sezon mesajı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Kasapoğlu’ndan mesajı

    Kasapoğlu’ndan yeni sezon mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta başlayacak 2018-2019 sezonu öncesi bir mesaj yayımladı. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, mesajında "Hafta sonu başlayacak yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

    1. 10.8.2018
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