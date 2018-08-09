TFF Macarlar’ı ziyaret etti – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Macarlar’ı ziyaret etti

    TFF Macarlar’ı ziyaret etti

    Başkanı , Başkanı 'yi ziyaret etti.

    Başkanı , Başkanı 'yi ziyaret etti. Başkent Budapeşte'de gerçekleşen ziyarette, iki ülke futboluyla ilgili konuların gündeme geldiği görüşmede ağırlıklı olarak 'de uygulanmaya başlanan VAR konuşuldu. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF Macarlar’ı ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN