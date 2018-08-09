TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi'yi ziyaret etti. Başkent Budapeşte'de gerçekleşen ziyarette, iki ülke futboluyla ilgili konuların gündeme geldiği görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR konuşuldu. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.