Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

    Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

    'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

    11 Ağustos Cumartesi:

    19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa:

    19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

    21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

    12 Ağustos Pazar:

    19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor:

    19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

    21.45 Beşiktaş-Akhisarspor:

    21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor:

    13 Ağustos Pazartesi:

    21.45 Kayserispor-Antalyaspor:

    SÜPER LİG'DE HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

    Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçı ile arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.

    Ligde ilk hafta Pazartesi günü oynanacak İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile kapanacak.

    Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezon 17 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

    Statü

    Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak.

    Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise 2. Lig'e düşecek.

    Ligin yenileri

    2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek.

    TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.

    Yabancı oyuncu kuralı

    Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.

    1. 9.8.2018 10:46
    2. Güncelleme: 9.8.2018 10:53
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