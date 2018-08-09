Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

SÜPER LİG'DE HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçı Kardemir Karabükspor ile Adana Demirspor arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.

Ligde ilk hafta 13 Ağustos Pazartesi günü oynanacak İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile kapanacak.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezon 17 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Statü

Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak.

Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligin yenileri

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek.

TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.

Yabancı oyuncu kuralı

Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.