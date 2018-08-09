Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Ağustos Cumartesi:
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler
12 Ağustos Pazar:
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
SÜPER LİG'DE HEYECAN YARIN BAŞLIYOR
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçı Kardemir Karabükspor ile Adana Demirspor arasında Karabük'te oynanacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Ligde ilk hafta 13 Ağustos Pazartesi günü oynanacak İstanbulspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile kapanacak.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devre 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılacak 17. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Normal sezon 17 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Statü
Yer alan 18 takım, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta rakiplerini geçen bir takım da adını Süper Lig'e yazdıracak.
Sezonu son 3 sırada tamamlayan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.
Ligin yenileri
2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de 6 yeni takım mücadele edecek. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, yeniden çıkabilmek için ter dökecek.
TFF 2. Lig'den yükselen Altay, Hatayspor ve Afjet Afyonspor da 1. Lig'in yeni takımları arasında yer aldı.
Yabancı oyuncu kuralı
Spor Toto 1. Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kulüpler, sözleşme imzaladıkları 10 yabancı futbolcunun sadece 5'ine müsabaka kadrosunda yer verebilecek.
- 9.8.2018 10:46
- Güncelleme: 9.8.2018 10:53
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60 sezonun lideri Fenerbahçe
Toplam 2
Yorum
peeh 60 sezonun lideri ise hani basari nerde kupa sayisinda uzak ara gs nin ardinda avrupada sifir bu neyin liderligi anlamadim borç ta lider
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Mehmet Topal: ‘Benfica Kadıköy’den çıkamaz’
Toplam 2
Yorum
hakan bu kadroyu kadıköyde daha rahat yener benfica. bariz kalite farkı var. alper le, dirarla olacak işler değil bunlar
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Gomis görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
hagi10 özel görüşmeye gerek mi var aldığı 3,5 4 milyonun hakkını versin
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