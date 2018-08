"Muhtemelen Osmanlıspor Gençlerbirliği başkent derbisinden sonra 15-20 günlük bir süre içerisinde anlaşacağımız firmalar, Osmanlı Stadı zeminini üç takımın sağlıklı bir şekilde oynayacağı pozisyona getirecekler" "Stat konusunda mağduriyeti oluşturan taraf biz değildik. Biz kendimizi biliyoruz. İnşallah bu statta herkes hedeflerine ulaşabilir"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven, mor-sarılı ekibin yerinin Spor Toto Süper Lig olduğunu söyledi.

Yurtgüven, yeni sezon öncesinde gelen ve giden oyuncular, başkentteki stat sorunu ve Osmanlıspor'un hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'den düşmenin ardından bir travma yaşadıklarını belirten Yurtgüven, "Mustafa Reşit Akçay'ın direksiyon başına geçmesiyle beraber psikolojik sıkıntıyı da aştık. İlk etapta futbolcularımızı mental olarak hazırlamakla, ikinci etabı da teknik direktörümüzün takımı taktiksel olarak hazırlamasıyla geçti. 25 günlük bir kamp dönemi geçirdik. 25 günün her gününün verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bugün itibarıyla lige hazırız. Osmanlıspor Süper Lig'e ait bir takımdır. Bir sene aradan sonra ait olduğumuz yere dönmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni sezon öncesinde takımda bir harmanlama yaptıklarını anlatan Yurtgüven, "Bu ligde tecrübesi olan oyuncularımızı geri çevirdik. Bugün itibarıyla Süper Lig'in en büyük adayı olduğumuzu söyleyebiliriz. Transfer 31 Ağustos tarihine kadar devam ettiğine göre her an her şey olabilir. Önümüzdeki maçlarda ihtiyaç olduğunu hissedersek transfer yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Gidenleri kayıp olarak görmüyoruz"

Yurtgüven, takımdan ayrılan Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar gibi oyuncuların kayıp olmadığını ifade etti.

Genel menajer Yurtgüven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknik heyetimizle birlikte ihtiyacımız olan, olmayan futbolcuları tespit ettik. Daha sonra ihtiyacımız olsa da kulüpteki maliyetini ve verimliliğini hesap ettik. Ona göre kendimize bir transfer politikası belirledik. Bu doğrultuda giden arkadaşların transferine onay verdik. Gidenleri kayıp olarak görmüyoruz. Gidenlerin hepsi değerli oyuncularımız. Bu lige adaptasyonlarında sıkıntılar gördüğümüzde bu yola başvurduk. Şu anki futbolcularımızın bu işin üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini düşünüyoruz."

İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'ya transfer olan Serdar Gürler için ise Yurtgüven, "Serdar yurt dışı kökenli bir oyuncu olduğu için adaptasyonda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Kulübümüz yurt içinden Serdar ile ilgili resmi bir teklif almamıştı. İspanya'dan 4 teklif geldi. En ciddi ve bizim için en karlı olan teklif Huesca'nın teklifiydi. Onu da kabul ettik. 2 milyon 550 bin avroluk bir transfer ücreti karşılığında onay verdik." diye konuştu.

Osmanlı Stadı 1 Eylül'de tadilata alınacak

Ender Yurtgüven, bu sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve kendilerinin Osmanlı Stadı'nda maçlarını oynayacaklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Osmanlı Stadı'nda üç takım oynayacağı için zeminin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Muhtemelen Osmanlıspor-Gençlerbirliği başkent derbisinden sonra 15-20 günlük bir süre içerisinde anlaşacağımız firmalar, Osmanlı Stadı zeminini üç takımın sağlıklı bir şekilde oynayacağı pozisyona getirecekler. 1 Eylül itibarıyla çalışma başlayacak."

"Stat konusunda mağduriyeti oluşturan taraf biz değildik"

Osmanlıspor Genel Menajeri Yurtgüven, stat konusunda diğer Ankara takımlarına karşı her zaman yapıcı bir tutum sergilediklerini belirterek, "Stat konusunda mağduriyeti oluşturan taraf biz değildik." dedi.

"Osmanlıspor olarak bizim hemşehri takımlara karşı duruşumuz bellidir." diyen Yurtgüven, şu değerlendirmeyi yaptı.

"Biz kimseyi, kimseden ayırmıyoruz. O dönem herkese de kapımızın açık olduğunu söyledik. Duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. Aleyhimize yanlış ve karalayıcı ifadeler olmasına rağmen biz bu tartışmanın bir parçası olmamaya özen gösterdik. İlk günkü duruşumuz neyse bugünkü duruşumuz da aynı. Bunda hiçbir değişiklik yok. Federasyonumuz buna onay verdikten sonra 3 takımla da 4 takımla da oynarız. Bir mağduriyet olmasın. Biz kendimizi biliyoruz. İnşallah bu statta herkes hedeflerine ulaşabilir."

"Hatalarımızdan ders çıkardık"

Ender Yurtgüven, küme düşmelerinde futbolcular, teknik ekip ve yönetimin hataları olduğunu söyledi.

Yeniden sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini dile getiren Yurtgüven, "Süper Lig'den bir takım düşüyorsa burada sadece futbolcular, teknik ekip veya yönetimin tek tek değil, hepsinin ortak bir takım hataları olduğunu biliyoruz. Biz yönetim olarak kendi hatalarımızdan ders çıkardık. Mevcuttaki futbolcularımız da bu konuda derslerini çıkardı. Bununla ilgili dersleri aldıktan sonra şuydu, buydu demenin bir anlamı yok. En önemli şey bizim için sezon sonunda Süper Lig'e tekrar ulaşabilmek. Hedefimize ulaştığımızda geriye doğru bakınca kötü bir rüyaydı diyebileceğimiz durum olacak bu." şeklinde konuştu.

Mustafa Reşit Akçay ile takımın eski güzel günlerine döneceğine inandığını anlatan Yurtgüven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mustafa hocayı gönderen biz değildik. Kendi iradesiyle ayrılmıştı. Biz hocamızla devam etme yönünde irade göstermemize rağmen hocamızı ikna edemedik. Bu sefer ikna ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Osmanlıspor tarihindeki en büyük başarıları yaşadığımız bir isim. Mustafa hocanın gelmesi bile buradaki havanın tamamen değişmesine neden oldu. Üç yıllık bir sözleşme imzaladık ama daha uzun süreler çalışacağız. Süper Lig hedefimizi gerçekleştirdikten sonra Avrupa'daki başarılarımızı tekrar elde etmek istiyoruz."