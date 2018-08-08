Bursaspor yeni transferi açıkladı
Bursaspor, geçen sezon Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan Tunay Torun’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün 2. başkanı Cem Öztürk, oyuncunun menajeriyle birlikte bugün Bursa'ya geleceğini açıkladı.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, transfer hareketliliği sürüyor. Bursaspor'un Başakşehir'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Tunay Torun ile prensip anlaşmasına vardığı açıklandı. İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Torun'un yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, geçen sezon turuncu-lacivertli formayla ligde 6 maça çıkmış, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.
2. Başkan açıkladı
Bursaspor'un stadyumda yapılan sponsorluk anlaşmasına katılan 2. Başkan Cem Öztürk, basın mensupları ile yaptığı sohbette Tunay Torun transferini açıkladı. Öztürk, 28 yaşındaki oyuncunun bugün menajeriyle birlikte Bursa'ya geleceğini söyledi.
- 8.8.2018 11:14
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Serkan Reçber görevi bıraktı
Toplam 2
Yorum
Nurettin ERYILMAZ Zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların Fenerbahçe tarafından alınmasından kıllanmıştım.
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 12
Yorum
Şükrü baba Yahu kardeşim Alperden santrafor ,golcü mü olur be.Hiç mi kafanız basmıyor.Aykutun basmıyordu.Bu Cocunun hiç kafası yokmuş.Yazıklar olsun.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 12
Yorum
Mustafa Fenerbahçe, eğer ikinci yarıdaki gibi oynarsa değil kazanmak gol bile atamaz. İkinci maçta gol yemeyip erkenden goller atması lazım
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