Bursaspor yeni transferi açıkladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    yeni transferi açıkladı

    Bursaspor yeni transferi açıkladı

    , geçen sezon ’de fazla forma şansı bulamayan ’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün 2. başkanı , oyuncunun menajeriyle birlikte bugün Bursa'ya geleceğini açıkladı.

    'in ilk haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, hareketliliği sürüyor. 'un 'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı açıklandı. ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Torun'un yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, geçen sezon turuncu-lacivertli formayla ligde 6 maça çıkmış, 1 asistlik katkıda bulunmuştu.

    2. Başkan açıkladı


    Bursaspor'un stadyumda yapılan sponsorluk anlaşmasına katılan 2. Başkan , basın mensupları ile yaptığı sohbette Tunay Torun transferini açıkladı. Öztürk, 28 yaşındaki oyuncunun bugün menajeriyle birlikte Bursa'ya geleceğini söyledi.

    1. 8.8.2018 11:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor yeni transferi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN