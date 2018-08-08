Bu sezon 61 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de pek çok rekor bulunuyor. Dünya desibel rekorundan en erken gole kadar birçok ilginç futbol olayına imza atılan Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-92 sezonunda, Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, lig tarihinin şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti. Ligde geride kalan 60 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı ise 13 oldu. Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı da büyük oldu. Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor. Sporseverler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da birer maçlarında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.





İLK GOL ÖZCAN'DAN

Süper Lig tarihinde ilk resmi golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı. İzmirspor'un, 21 Şubat 1959'da Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan, lig tarihine de geçti. Lig tarihindeki ilk golü yiyen ise bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer oldu. Ligde ilk penaltı atışını, 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta Lefter Küçükandonyadis kaydetti.







KARA KARTAL'IN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı. Beşiktaş, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, ulaşılması güç bir seriye son vermek zorunda kaldı. Beşiktaş ayrıca 1959-60 sezonunda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.







GÜNEŞ EFSANESİ!

Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait. Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Şenol Güneş, üst üste 12 maç kalesini gole kapattı. Şenol Güneş'in kalesini koruduğu Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1'lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1'lik Adana Demirspor karşılaşmasına kadar gol yemedi.







DESİBEL REKORU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2010-2011 sezonunda TT Stadı'nda yapılan derbide sarı kırmızılı taraftarlar "Bir spor stadyumunda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru"nu kırdı. 131,76 desibel ölçüm yapıldı.





DATCU DUVAR ÖRDÜ

Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım F.Bahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu. Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.





DiĞER REKORLAR

*Lig tarihinin bilinen en erken golünü, 2008- 09'da Denizlispor'un futbolcusu Darryl Roberts Eskişehir'e karşı 12. saniyede attı.

*4 büyükler dışında dışında, sezonu en çok puanla kapatan Anadolu takımı, 2009-2010 şampiyonu Bursaspor (75) oldu.

*Ankaragücü üst üste 15 maç kaybederek en kötü seri yakalayan takım.

*Lig tarihinde en fazla hafta liderlik koltuğunda oturan takım F.Bahçe. Toplam 554 hafta.

*Kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.