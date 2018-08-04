Yıldırım Demirören: "Devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak"
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak"

    <a href="/index/yildirim-demiroren?id=dab5c593-cc2e-41bb-a764-1d6a26b89a81" class="" rel="tag">Yıldırım Demirören</a>: "Devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak"

    Başkanı Demirören, " , tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak" dedi.

    () Başkanı , mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu.
    , "Türk futbolunun en değerli geleneklerinden TFF müsabakasıyla 2018-2019 sezonuna hep birlikte heyecanla "Merhaba" diyoruz. şampiyonu ile şampiyonu Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği festivaline, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü bir geçmişine de sahip Konya şehrimiz ev sahipliği yapıyor. A Millî Takımımızın, EURO 2016 finalleri kapısını açan unutulmaz galibiyetlere imza attığı, EURO 2024 ev sahipliği adayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, bir büyük finalle daha taçlanıyor. Futbol tutkumuzu, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterme fırsatı sunacak müsabaka, diliyorum ki saygının öne çıktığı, tribünde ve sahada yaşanacak manzaralarıyla klasikler arasındaki yerini alacak" diye konuştu.


    "VİDEO YARDIMCI HAKEM SİSTEMİ, FUTBOLUMUZDA ÇIĞIR AÇACAK"


    TFF Süper Kupa'nın devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacağını ifade eden Yıldırım Demirören, "Bu maçla beraber uygulanacak Video Yardımcı Hakem sistemi, futbolumuzda çığır açacak. VAR'ın büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sportmence mücadele edecek olan iki güzide kulübümüze de başarılar diliyorum. Uzun yıllardır Türk futboluna yaptığı kıymetli katkılar nedeniyle yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya'ya futbol ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Futbol şöleni vadeden TFF Süper Kupa'nın güzel bir başlangıç olmasını arzu ediyor ve tüm futbolseverlere keyifli seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.

    1. 4.8.2018 13:39
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