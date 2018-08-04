Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , ile anlaştı

    <a href="/index/serdar-gurler?id=bc017ca9-ea16-4370-a8f2-61bfde0fa531" class="" rel="tag">Serdar Gürler</a>, <a href="/index/huesca?id=719ba726-a67c-4ee4-8d89-2693951eedc2" class="" rel="tag">Huesca</a> ile anlaştı

    , ekiplerinden ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon düşen Osmanlıspor'da takımın yıldız futbolcusu 'in geleceği merak ediliyordu. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu İspanya 'nın yeni takımlarından ile büyük ölüçüde anlaşma sağladı.

    Süper Lig'de 143 maça çıkan , toplam 34 gol 21 asiste imza attı.
    1. 4.8.2018 15:45
    2. Güncelleme: 4.8.2018 17:01
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