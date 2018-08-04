Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Serdar Gürler, La Liga ekiplerinden Huesca ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon düşen Osmanlıspor'da takımın yıldız futbolcusu Serdar Gürler'in geleceği merak ediliyordu. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan genç futbolcu İspanya La Liga'nın yeni takımlarından Huesca ile büyük ölüçüde anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 143 maça çıkan Serdar Gürler, toplam 34 gol 21 asiste imza attı.
Süper Lig'de 143 maça çıkan Serdar Gürler, toplam 34 gol 21 asiste imza attı.
- 4.8.2018 15:45
- Güncelleme: 4.8.2018 17:01
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