Giresunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , hazırlık maçında 'u 1-0 yendi

    <a href="/index/giresunspor?id=e8000de6-38b5-4fca-a502-b4c397493ab7" class="" rel="tag">Giresunspor</a>, hazırlık maçında <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>'u 1-0 yendi

    1. Lig takımlarından , hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden 'u 1-0 yendi.

    Stat: Çaykur Didi

    Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Erdem Altaş

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.46 Ujkani), Orhan Ovacıklı (Dk. 65 Fink), Talbi (Dk. 46 Jach), Saadane (Dk. 65 Brabec), Mehmet Uslu (Dk. 65 Traore), Robin Yalçın (Dk. 46 Abdullah Durak), (Dk. 65 Koray Altınay), Musa Çağıran (Dk. 65 Petrucci), Süleyman Koç (Dk. 83 Çınar Tarhan), Aminu Umar (Dk. 65 Mustafa Saymak), Vedat Muric (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)

    Giresunspor: Anıl Atağ, Mert Örnek, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Kürşat Sürmeli), , (Dk. 46 Bahadır Erol), Abdülkadir Kayalı (Dk. 46 İsmet Kavuştu), Landel (Dk. 46 Muhammet Ildiz), Fatih Atik, Ozan Can Kökçü, Said Idazza (Dk. 86 Alperen ), Dauda

    Gol: Dk. 62 Dauda (Penaltıdan) ()

    Sarı kart: Dk. 87 ()

    1. 4.8.2018 19:55
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