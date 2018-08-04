Giresunspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Erdem Altaş
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.46 Ujkani), Orhan Ovacıklı (Dk. 65 Fink), Talbi (Dk. 46 Jach), Saadane (Dk. 65 Brabec), Mehmet Uslu (Dk. 65 Traore), Robin Yalçın (Dk. 46 Abdullah Durak), Ali Çamdalı (Dk. 65 Koray Altınay), Musa Çağıran (Dk. 65 Petrucci), Süleyman Koç (Dk. 83 Çınar Tarhan), Aminu Umar (Dk. 65 Mustafa Saymak), Vedat Muric (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)
Giresunspor: Anıl Atağ, Mert Örnek, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Kürşat Sürmeli), William Sery, Uğur Arslan (Dk. 46 Bahadır Erol), Abdülkadir Kayalı (Dk. 46 İsmet Kavuştu), Landel (Dk. 46 Muhammet Ildiz), Fatih Atik, Ozan Can Kökçü, Said Idazza (Dk. 86 Alperen Aydın), Dauda
Gol: Dk. 62 Dauda (Penaltıdan) (Giresunspor)
Sarı kart: Dk. 87 William Sery (Giresunspor)
- 4.8.2018 19:55
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