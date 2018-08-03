Hawk-Eye CEO'su Carter: "TFF VAR Merkezi dünyanın en iyilerinden biri"
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Hawk-Eye 'su Carter: " VAR Merkezi dünyanın en iyilerinden biri"

    Hawk-Eye CEO'su Carter: "TFF VAR Merkezi dünyanın en iyilerinden biri"

    Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 Sezonu'nda hizmete girecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işletileceği merkez, uluslararası futbol kamuoyunda dünyanın en iyi VAR merkezlerinden biri olarak kabul gördü.

    Hawk-Eye 'su Steve Carter da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde 350 metrekare alan üzerine kurulan VAR Merkezi'nin mimarisi ve teknolojisi ile dünya klasında olduğunu teyit ederek "Riva VAR Merkezi, gerek teknik altyapısıyla gerekse rahat çalışabilmeleri için özel hazırlanan mimari planıyla benim bugüne kadar gördüğüm dünyanın en iyi VAR merkezlerinden biri. Gelmeden önce buranın bu kadar modern olduğunu bilmiyordum.

    Buradan kesinlikle çok etkiledim" diye konuştu.

    'de sinyaller, stadyumlardan Riva'daki VAR merkezine fiber kablolarla ışık hızında taşınıyor. Bu nedenle stadyumların Riva'daki merkeze uzaklıklarının herhangi bir önemi bulunmuyor. kulüplerinin kullandığı tüm stadyumlar test edilirken, -İstanbul arasındaki testte (1.000 km) sinyaller 0.02 saniyede merkeze ulaştı. Hawk-Eye sistemleri de dahil edildiğinde uçtan uca görüntü ve ses Sivas'tan Riva'ya 0.5 saniyenin altında bir sürede geliyor.

    Stadyumlardan Riva'ya sinyalleri taşımada kullanılan 'un geliştirdiği "Media network" (MTN) teknolojisi de video ve ses transferini farklı şehir ve santraller üzerinden yedekli, hatasız ve yüksek hızda gerçekleştirebilen yeni bir teknoloji.

    1. 3.8.2018 15:48
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