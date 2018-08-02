Süper Lig'de Omeruo savaşı
Süper Lig'in 3 kulübü, Kenneth Omeruo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ligde daha önce Alanyaspor ve Kasımpaşa formalarını kiralık olarak giyen Chelsea'li futbolcu'yla bu 2 kulübün yanı sıra Göztepe de yakından ilgileniyor.
- 2.8.2018 14:41
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Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"
Toplam 1
Yorum
Elazığ çarşı Daha önce bu kadar büyük bir kuluple karşılaşmamıştık Not: 2007 yılında fb ile on eleme oynamışlardı ????
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Vida, Leicester’a
Toplam 2
Yorum
Misafir 50 takıma gönderdiniz. 51 nciyi bekliyoruz!
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Eric Ayuk işi yattı!
Toplam 3
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Madlyturk trabzonspor bu güne kadar hep üste para alarak oyuncu aldığı için 240 bin dolar transfer ücretini ödemek istemedi.Bu
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