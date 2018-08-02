Süper Lig'de Omeruo savaşı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de Omeruo savaşı

    Süper Lig'de Omeruo savaşı

    'in 3 kulübü, 'yu kadrosuna katmak istiyor. Ligde daha önce ve formalarını kiralık olarak giyen 'li futbolcu'yla bu 2 kulübün yanı sıra de yakından ilgileniyor.

    'de 3 sezondur kiralık olarak forma giyen ve sırasıyla , ve ardından tekrar Kasımpaşa formalarını giyen 'ya bu kez talip oldu. Kasımpaşa ve Alanyaspor, bu futbolcuyu kadrosuna yeniden katmak için ile temas kurarken, Göztepe de Omeruo'yu yeni sezon öncesinde kadrosuna dahil etmek istiyor. 2012 yılında Standard Liege'den Chelsea'ye transfer olan ve o tarihten itibaren sık sık başka takımlara kiralık olarak verilen Omeruo, son 3 sezonda Süper Lig'de forma giydi. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor formasını giyen Omeruo, geçtiğimiz yıl bir kez daha Kasımpaşa ile anlaşmış ve Süper Lig'de oynamıştı. Gerek Kasımpaşa gerekse de Alanyaspor'un kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcuyu Göztepe de kadrosuna dahil etmek istiyor. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş da 1.85'lik stoperi kadrosunda görmek istiyor.
    1. 2.8.2018 14:41
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