Fikret Orman: "Tarihi kararlar alacağız"

Kulüpler Birliği, Maslak'taki merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon kulüplerinin başkanları yer alırken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turunculacivertli takımın Avusturya kampında bulunduğu için katılamadı. Birlik Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in marka değeri, 6222 yasası ve şiddet konularında tarihi kararlar alacaklarını bildirdi. Başkan Orman, "Çok sevinçliyiz. Futbol ailesinde genel itibarıyla inanılmaz bir dostluk ve aynı menfaatler üzerinde çalışma arzusu var. Tüm başkanlar buna katkı veriyor. Genel problemleri ve yapacağımız değişiklikleri uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Çok başarılı bir toplantı oldu" dedi.



BİRLİK'TE YAPISAL DEĞİŞİKLİK

Kulüpler Birliği'ni aktif kullanmak için mutabakat sağladıklarını vurgulayan Orman, "Yapısal olarak daha çok personeli olan, Süper Lig'in marka değerine yatırım yapan bir yapıya dönüşeceğiz. Bu kararları aldık. Tarihi kararlar alma arifesindeyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Orman, Kulüpler Birliği Vakfının yaptırım yetkisi olmadığının altını çizerek, transfer döneminin durgun geçmesi hakkında, "Bütün yetkiler kanun gereği TFF'de. TFF de bazı yetkileri yayıncı kuruluşa vermiş vaziyette. Bizim çok bir yetkimiz yok, temsili var. İnşallah Kulüpler Birliği'nde yapısal değişiklikler meydana getirebilirsek o maddelere de geleceğiz" diye konuştu.



MENAJER ÜCRETLERİNE LİMİT GETİRİLMELİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, toplantı sonrasında kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar konusunda menajerleri işaret etti. Başkan Bedir, "Menajer ücretleri nedeniyle kulüpler neredeyse batırma noktasına geldi. Menajer ücretlerinin belli bir limit içerisinde olması tavsiye edildi. Tüm kulüpler de buna sadık kalınması konusunda söz verdi. İnşallah federasyon da bizim anlatacaklarımızla birlikte kendi bilgilerini de bu işin içerisine katarak, Türk futbolu adına iyi şeyler yapar" diye TFF'ye çağrıda bulundu.