Ankara’da mutlu son
Ankaragücü'nde gündemi meşgul eden stat krizi çözüme kavuştu. Kulüpten yapılan açıklamada yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Başkent temsilcisinin yayımladığı bildiride, stadyum problemlerini çözen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet yetkililerine teşekkür edildi.
- 26.7.2018
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