Ankara’da mutlu son – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da mutlu son

    Ankara’da mutlu son
    Ankaragücü'nde gündemi meşgul eden stat krizi çözüme kavuştu. Kulüpten yapılan açıklamada yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Başkent temsilcisinin yayımladığı bildiride, stadyum problemlerini çözen Başkan ve diğer devlet yetkililerine teşekkür edildi.
    1. 26.7.2018
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