Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, dün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Uzun süredir görüşme halinde oldukları iki yıldızla imza aşamasına geldiklerini belirten Altıparmak, "Auremir fiyat olarak uç noktadaydı ve mali açıdan askıya alınmıştı. Şu dönemde tekrar konuşuldu ve her şey halledildi. Auremir birkaç gün sonra aramıza katılacak. Tshabalala da istediğim oyuncuların başında geliyordu. Erzurum'un bu tür popülerliği ve futbol anlamında katkı sağlayacak bir oyuncu arıyorduk. Tshabalala büyük bir oyuncu olmasına rağmen ülkesinden hiç çıkmamış. Yardım kuruluşlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor ve insanlara yardım ediyor. Büyük bir insan. Futbolculuğu zaten tartışılmaz. Kulübüyle alakalı bazı pürüzler kaldı. İki oyuncuyla da prensipte anlaştık. Auremir ve Shabalala ile transferi kapatacağız" diye konuştu.