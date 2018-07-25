Dadaş'tan çifte bomba!
Teknik direktör Mehmet Altıparmak müjdeyi verdi: Auremir ve Tshabalala ile anlaştık
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, dün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Uzun süredir görüşme halinde oldukları iki yıldızla imza aşamasına geldiklerini belirten Altıparmak, "Auremir fiyat olarak uç noktadaydı ve mali açıdan askıya alınmıştı. Şu dönemde tekrar konuşuldu ve her şey halledildi. Auremir birkaç gün sonra aramıza katılacak. Tshabalala da istediğim oyuncuların başında geliyordu. Erzurum'un bu tür popülerliği ve futbol anlamında katkı sağlayacak bir oyuncu arıyorduk. Tshabalala büyük bir oyuncu olmasına rağmen ülkesinden hiç çıkmamış. Yardım kuruluşlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor ve insanlara yardım ediyor. Büyük bir insan. Futbolculuğu zaten tartışılmaz. Kulübüyle alakalı bazı pürüzler kaldı. İki oyuncuyla da prensipte anlaştık. Auremir ve Shabalala ile transferi kapatacağız" diye konuştu.
- 25.7.2018
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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