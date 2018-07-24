Bilecikli halterci Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    halterci ’nda üçüncülük elde etti

    <a href="/index/bilecikli?id=ceae1731-b05a-4221-9a32-ad27a066140f" class="" rel="tag">Bilecikli</a> halterci <a href="/index/avrupa-sampiyonasi?id=98c333d5-be6b-4caf-af37-6fc62071cc9c" class="" rel="tag">Avrupa Şampiyonası</a>’nda üçüncülük elde etti

    Bilecik’in halter branşındaki parlayan yıldızı , U15 Milli Takımı ile birlikte katıldığı ’nda üçüncülüğü elde etti.

    'nın Milano kentinde düzenlenen şampiyonada ay yıldızlı formayı temsil eden başarılı sporcu , Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardı. , elde ettiği başarı ile tüm Bilecik'e büyük bir gurur yaşattı. Milli halterci , yarıştığı 56 kilogram sıkletinde koparmada 89, silkmede ise 109 kilogram kaldırış yaptı. Bilecik Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Özteke eşliğinde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Bilecik Belediye Spor Kulübü Halter Sporcusu olan genç yetenek, elde ettiği başarıyla hayallerinin bir kısmını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

    "Hayalim gerçek oldu"


    , halter sporuna başladığı günden beri uluslararası platformda bayrağımızı dalgalandırmanın hayalini kurduğunu belirterek, "Allah'ıma şükürler olsun ki bunu gerçekleştirmek nasip oldu. İlk kez bu kadar büyük bir turnuvada yarıştım. En önemlisi sırtımda formasını taşıdım. Bunun sorumluluğu ve bilinci ile elimden geleni yaptım ve nasip Avrupa üçüncülüğüymüş. Allah izin verirse çalışmalarıma ara vermeden devam ederek bundan sonraki uluslararası turnuvalarda bayrağımızı en yükseğe çektirmek istiyorum" dedi.

    Milli Sporcudan teşekkür


    Başarılı halterci, bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan ailesine teşekkür ederek, "Beni yetiştiren başta Antrenörüm Caner hocama ve kampta bizleri şampiyonaya hazırlayan İbrahim ve Burak hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu noktaya gelmemde desteklerini esirgemeyen eski başkanımız ve şimdi milletvekilimiz Selim Yağcı ve Belediye Başkanımız Nihat Can olmak üzere, kulüp başkanımız Emin Yağcı'ya ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arslan Yıldız'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonrada Bilecik'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" ifadelerini kutlandı.

    1. 24.7.2018 13:11
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