Antalyaspor’da yarım gün izin
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’da yarım gün izin

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>’da yarım gün izin

    , 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.

    , kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, takımın 3 grup halinde ayak tenisi oynamasıyla devam etti. Bir saat süren antrenmanın ardından izine çıkan futbolcular, yarın sabahtan itibaren çalışmalara kaldıkları yerden devam edecek.
    1. 24.7.2018 14:41
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