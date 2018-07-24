Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak

    Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak

    ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi.

    , Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılıyor olmasından dolayı Ankaragücü maçlarına Afyon'da oynama kararı almıştı.

    Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü'nün de Yenikent Stadı'nda oynaması kararını verdi. Gençlik ve ise stadyum zemininde hibrit çim uygulamasına gidilmesi yönünde karar alarak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu Eryaman Stadı'nın ise Ekim ayı içinde tamamlanacağı bildirildi. Bakanlık, OSTİM Stadyumu için de çalışma başlatarak profesyonel liglerde maç oynanacak hale getirecek. Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel hale gelen turnuva için de stat arayışları başladı. Yenikent Stadı'nda yapılması planlanan turnuvunın zemin çalışmaları sebebiyle başka bir stada alınması gündeme geldi.

    1. 25.7.2018 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN