Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılıyor olmasından dolayı Ankaragücü maçlarına Afyon'da oynama kararı almıştı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü'nün de Yenikent Stadı'nda oynaması kararını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise stadyum zemininde hibrit çim uygulamasına gidilmesi yönünde karar alarak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu Eryaman Stadı'nın ise Ekim ayı içinde tamamlanacağı bildirildi. Bakanlık, OSTİM Stadyumu için de çalışma başlatarak profesyonel liglerde maç oynanacak hale getirecek. Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel hale gelen turnuva için de stat arayışları başladı. Yenikent Stadı'nda yapılması planlanan turnuvunın zemin çalışmaları sebebiyle başka bir stada alınması gündeme geldi.
- 25.7.2018 01:07
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Ankaragücü yeni sezonda maçlarını Yenikent Stadı'nda oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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