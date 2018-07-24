3 büyükler geleceğe yatırım yapıyor
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    3 büyükler geleceğe yatırım yapıyor

    3 büyükler geleceğe yatırım yapıyor

    'nın kulüplere uyguladığı (FFP) kuralları nedeniyle yaz dönemi oldukça sessiz geçiyor. Özellikle geçen sene yaptıkları yıldız transferleriyle dikkatleri üzerine çeken 3 büyükler, yeni dönemde ise genç ve yetenekli futbolculara yönelerek geleceğe yatırım yapmaya başladı.

    Kulüplerin kadrosunu güçlendirmek için taraftarların da yıldız isimleri takımlarında görme adına dört gözle beklediği dönemi bu yıl oldukça durgun geçiyor. Bunun en büyük nedeni ise 'nın kulüplere uyguladığı FFP kuralları. Özellikle 'in güçlü ekipleri , ve , adeta geçtiğimiz dönemlerde yapılan plansız transfer harcamalarının cezasını çekiyor. UEFA ile imzalanan FFP anlaşması gereği kulüpler, sattığı futbolcu kadar transfer yapabilecek. Mevcut durumda kadrolarını güçlendirmekte zorlanan ekipler, bu sebeple eldeki futbolcularını da gelecek yüksek transfer ücretleri dışında kaybetmek istemiyor. Yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde ise 3 büyüklerin transfer yapması, yıldız isimleri Türkiye'ye getirmesi oldukça güç bir hal alıyor.

    Fenerbahçe ileriye dönük çalışıyor


    'un başkan seçilmesiyle yeni bir döneme giren ve takımın başında Phillip Cocu'yu getiren Fenerbahçe, beklenenin aksine transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertli kulübün maddi yapısının bozuk olması nedeniyle yönetim, maliyeti düşük ve genç oyunculara yöneliyor. Kanarya, bu bağlamda Altınordu'nun genç yıldızları Barış Alıcı ve Berke Özer ile NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. İsmi geçen bu futbolcular dışında herhangi bir transfer gerçekleştirmeyen Fenerbahçe, Fernandao'yu ise 3 milyon Dolar'a Al-Wahda'ya sattı.

    Galatasaray kadrosunu koruyacak


    Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray da transferin sessiz kulüplerinden. Şu ana kadar kadrosuna bonservissiz olarak Muğdat Çelik'i katan Aslan, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Nagatomo'yu da 2.5 milyon Euro bedelle İtalyan ekibi Inter'den aldı. Sarı-kırmızılıların son transferi ise Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan 21 yaşındaki Onyekuru oldu. Fatih Terim, mali sıkıntılardan dolayı transferden çok kadroyu korumanın hesaplarını yapıyor.
    Takımda düşünülmeyen isimlerle ise yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, Cavanda'yı 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Standard Liege'e verdi. Cimbom, Carasso, , Koray Günter, Lotevlevici, 'ın sözleşmelerini uzatmadı.

    Beşiktaş almak için satıyor


    UEFA'nın 'sattığın kadar al' kuralını uygulamaya sokan en ciddi kulüp Beşiktaş. Son 3 sezondur kadrosunu koruduğu gibi bir de üzerine ciddi takviyeler yapan Kartal, bu sene ise takımın önemli isimlerinden çoğunu elden çıkardı. 'i 4.5 milyon Euro'ya Guangzhou R&F takımına veren siyah-beyazlılar, bir diğer stoperi Mitroviç'i de 3.5 milyon Euro bedelle Belçika takımlarından Brügge'e sattı. Kaleci Fabri için Fulham ile anlaşmaya varan Beşiktaş, fiyat konusunda ise henüz net açıklamayı yapmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan ve siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Benfica'nın futbolcusu Talisca da takımdan ayrılanların arasında yer alıyor.
    Transferde de genç futbolculara yönelen İstanbul ekibi, Eskişehirspor'dan 22 yaşındaki Dorukhan Toköz ve Bayern Leverkusen'in U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Güven Yalçın'ı kadrosuna dahil etmişti.

    1. 24.7.2018 13:09
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