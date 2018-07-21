Erzurum Oscar’ı alacak

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, Göztepe'nin kadrosunda düşünmediği Oscar Scarione'ye talip oldu. İzmir ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın gözden çıkarılan ve Hollanda kampına götürülmeyen 33 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha hakkında, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Mavi-beyazlı yönetimin de tecrübeli yıldız için girişimlere başladığı belirtildi. Oscar'la kurulan ilk temastan da olumlu yanıt alındığı ve birkaç gün içinde somut adımların atılacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon 17 maçta forma giyen tangocu, 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.



MEHMET ALTIPARMAK 5 TRANSFER İSTEDİ

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurum'daki 2. etap öncesi transfer isteğinde bulundu. Altıparmak, "Topuk Yaylası'nın ardından eksik 4-5 oyuncumuz var. Bir an önce bu transferleri tamamlayarak 25 gün sonraki Konya maçına hazır olarak başlayacağız" dedi.