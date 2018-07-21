Erzurum Oscar’ı alacak
Transferin hızlı takımı Erzurumspor, Göztepe’nin gözden çıkardığı Oscar Scarione’ye talip oldu. 33 yaşındaki Arjantinli maestro için girişimler başladı
Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, Göztepe'nin kadrosunda düşünmediği Oscar Scarione'ye talip oldu. İzmir ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın gözden çıkarılan ve Hollanda kampına götürülmeyen 33 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha hakkında, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Mavi-beyazlı yönetimin de tecrübeli yıldız için girişimlere başladığı belirtildi. Oscar'la kurulan ilk temastan da olumlu yanıt alındığı ve birkaç gün içinde somut adımların atılacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon 17 maçta forma giyen tangocu, 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.
MEHMET ALTIPARMAK 5 TRANSFER İSTEDİ
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurum'daki 2. etap öncesi transfer isteğinde bulundu. Altıparmak, "Topuk Yaylası'nın ardından eksik 4-5 oyuncumuz var. Bir an önce bu transferleri tamamlayarak 25 gün sonraki Konya maçına hazır olarak başlayacağız" dedi.
- 21.7.2018
- Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
- Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
- Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
-
Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
-
CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
-
Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Erzurum Oscar’ı alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.