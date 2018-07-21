Erzurum Oscar’ı alacak – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Erzurum Oscar’ı alacak

    Erzurum Oscar’ı alacak

    hızlı takımı Erzurumspor, ’nin gözden çıkardığı ’ye talip oldu. 33 yaşındaki Arjantinli maestro için girişimler başladı

    'in yeni takımı Erzurumspor, 'nin kadrosunda düşünmediği 'ye talip oldu. ekibinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın gözden çıkarılan ve kampına götürülmeyen 33 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha hakkında, Teknik Direktör 'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Mavi-beyazlı yönetimin de tecrübeli yıldız için girişimlere başladığı belirtildi. Oscar'la kurulan ilk temastan da olumlu yanıt alındığı ve birkaç gün içinde somut adımların atılacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon 17 maçta forma giyen tangocu, 2 gol, 2 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.

    MEHMET ALTIPARMAK 5 TRANSFER İSTEDİ
    Erzurum , Erzurum'daki 2. etap öncesi transfer isteğinde bulundu. Altıparmak, "'nın ardından eksik 4-5 oyuncumuz var. Bir an önce bu transferleri tamamlayarak 25 gün sonraki maçına hazır olarak başlayacağız" dedi.

    1. 21.7.2018
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