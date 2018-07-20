Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor, 10. transfer için geri sayıma geçti. Daha önce 9 transfere imza atan ve aralarında İbrahim Sehic, Özer Hurmacı, Schwechlen, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ gibi isimlerin bulunduğu futbolcuları kadrosuna katan Dadaş, Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'in 26 yaşındaki golcüsü Lennart Thy'ı Erzurum'a getirdi. Genç golcüyle, yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında imzalar atılacak.



VENLO'YU LİGDE TUTTU

THY, geçen sezonu kiralık olarak Hollanda Eredivisie'de (Süper Lig) VVV-Venlo'da tamamladı. Werder Bremen'le 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Alman golcü, Hollanda ekibinde oynadığı 34 maçta 8 gol, 6 da asist katkısı sağladı. Takımıyla çıktığı 34 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Panzer golcü, sergilediği performansla dikkat çekti. Thy, geride bıraktığımız sezon ligde düşmeme mücadelesi veren Venlo'da attığı gollerle, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.



ERZURUM EVE DÖNDÜ

Düzce ?kampını tamamladıktan sonra 3 gün izin verilen Erzurumspor'da çalışmalar bugün başlıyor. Dadaş, Erzurum'da kampa girecek ve hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek. Mavi- beyazlılar yarın da Ankaragücü'yle hazırlık karşılaşması yapacak.