Thy Erzurum’da – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Thy Erzurum’da

    Dadaşlar, 10. transferi ’in 26 yaşındaki forveti Lennart ’la yapacak

    Spor Toto 'in yeni takımı Erzurumspor, 10. için geri sayıma geçti. Daha önce 9 transfere imza atan ve aralarında İbrahim Sehic, , Schwechlen, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ gibi isimlerin bulunduğu futbolcuları kadrosuna katan Dadaş, ekibi 'in 26 yaşındaki golcüsü Lennart 'a getirdi. Genç golcüyle, yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında imzalar atılacak.

    VENLO'YU LİGDE TUTTU
    THY, geçen sezonu kiralık olarak Eredivisie'de (Süper Lig) VVV-'da tamamladı. Werder Bremen'le 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Alman golcü, Hollanda ekibinde oynadığı 34 maçta 8 gol, 6 da asist katkısı sağladı. Takımıyla çıktığı 34 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Panzer golcü, sergilediği performansla dikkat çekti. Thy, geride bıraktığımız sezon ligde düşmeme mücadelesi veren Venlo'da attığı gollerle, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

    ERZURUM EVE DÖNDÜ
    ?kampını tamamladıktan sonra 3 gün izin verilen Erzurumspor'da çalışmalar bugün başlıyor. Dadaş, Erzurum'da kampa girecek ve hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek. Mavi- beyazlılar yarın da Ankaragücü'yle hazırlık karşılaşması yapacak.

    1. 20.7.2018
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