B.B.Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobre ve Burhan Eşer'in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.
- 20.7.2018 21:20
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izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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