B.B.Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    B.B.Erzurumspor'da ve bırakıldı

    B.B.Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı

    'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan ve ’i süresiz olarak bıraktı.

    'in yeni takımlarından B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan ve 'i süresiz olarak bıraktı.

    Yeni sezon hazırlıkları için dün 'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobre ve Burhan Eşer'in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.

    1. 20.7.2018 21:20
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