Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.