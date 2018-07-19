Çaykur Rizespor'da ayrılık
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolculardan Galip Güzel ve Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
- 19.7.2018 09:36
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Toplam 5
Yorum
bi bitmediniz yönetimi ve oyuncuları beğenmiyorsan hala 30 yaşındaki sönmüş yıldız transferi arıyorsan başka kapıya ..taze kan ve takım ruhu lazım bize.
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Beşiktaş'ta stopere iki aday: Damien Da Silva ve Kim Young- Gwo
Toplam 2
Yorum
mustantik-1 sanki mübarek takımlarımız Şamp.liginde kafaya oynayan İNg. Alman yada İspanyol takımı. Hiçbirisi genç oyuncu beğenmiyor pişmiş olacak.
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Beşiktaş'ta stopere iki aday: Damien Da Silva ve Kim Young- Gwo
Toplam 2
Yorum
Mustantik G.saray Genç Korayı BJK Mitroviçi gönd. yerine takoz miladi dolmuş STOPER arıyor, bu futbolumuzun işler acısı haline basit örnek.
Çaykur Rizespor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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