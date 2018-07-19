Çaykur Rizespor'da ayrılık – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da ayrılık

    Çaykur Rizespor'da ayrılık

    ekiplerinden , futbolculardan ve ile yollarını ayırdı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ve ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



    1. 19.7.2018 09:36
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