MHK Süper Lig Hakemleri'ni açıkladı
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu maçlarını yönetecek hakemlerini açıkladı. En çok hakemin yer aldığı il 7 hakemle İstanbul olurken, toplamda da Marmara Bölgesi'nden 10 hakem görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 25 hakemin isimleri şu şekilde;
Zorbay Küçük (Adana),
Ali Palabıyık (Ankara),
Bülent Yıldırım (Ankara),
Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara),
Serkan Tokat (Ankara),
Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya),
Bahattin Şimşek (Aydın),
Arda Kardeşler (Bursa),
Ali Şansalan (Çanakkale),
Ümit Öztürk (Denizli),
Özgür Yankaya (Edirne),
Suat Arslanboğa (Eskişehir),
Fırat Aydınus (İstanbul),
Mete Kalkavan (İstanbul),
Hüseyin Göçek (İstanbul),
Cüneyt Çakır (İstanbul),
Serkan Çınar (İstanbul),
Volkan Bayarslan (İstanbul),
Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul),
Halis Özkahya (İzmir),
Halil Umut Meler (İzmir),
Alper Ulusoy (İzmir),
Abdulkadir Bitigen (Kayseri),
Koray Gençerler (Manisa),
Barış Şimşek (Trabzon)
- 10.7.2018 14:55
- Güncelleme: 10.7.2018 14:56
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Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
MHK Süper Lig Hakemleri'ni açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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