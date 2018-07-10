MHK Süper Lig Hakemleri'ni açıkladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    MHK Hakemleri'ni açıkladı

    MHK Süper Lig Hakemleri'ni açıkladı

    (MHK), 2018-2019 Spor Toto  Lefter Küçükandonyadis Sezonu maçlarını yönetecek hakemlerini açıkladı. En çok hakemin yer aldığı il 7 hakemle olurken, toplamda da Marmara Bölgesi'nden 10 hakem görev alacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 25 hakemin isimleri şu şekilde;

    Zorbay Küçük (Adana),
    (Ankara),
    Bülent Yıldırım (Ankara),
    (Ankara),
    Serkan Tokat (Ankara),
    Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya),
    Bahattin Şimşek (Aydın),
    Arda Kardeşler (Bursa),
    Ali Şansalan (Çanakkale),
    Ümit Öztürk (Denizli),
    Özgür Yankaya (Edirne),
    Suat Arslanboğa (Eskişehir),
    Fırat Aydınus (İstanbul),
    Mete Kalkavan (),
    Hüseyin Göçek (İstanbul),
    Cüneyt Çakır (İstanbul),
    Serkan Çınar (İstanbul),
    Volkan Bayarslan (İstanbul),
    Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul),
    Halis Özkahya (İzmir),
    Halil Umut Meler (İzmir),
    Alper Ulusoy (İzmir),
    Abdulkadir Bitigen (Kayseri),
    Koray Gençerler (Manisa),
    Barış Şimşek (Trabzon)

    1. 10.7.2018 14:55
    2. Güncelleme: 10.7.2018 14:56
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