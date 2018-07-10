2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından, Süper Lig kulüp temsilcilerinin ve beIN Sports yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



DERBİ TARİHLERİ

1.hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor

4.hafta: Trabzonspor-Galatasaray

6.hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

8.hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

11.hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

11.hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş

13.hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

14.hafta: Beşiktaş-Galatasaray

16.hafta: Beşiktaş-Trabzonspor Medipol

16.hafta: Başakşehir-Galatasaray

18.hafta: Trabzonspor-Medipol Başakşehir

21.hafta: Galatasaray-Trabzonspor

23.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

25.hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

28.hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir

28.hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

30.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

31.hafta: Galatasaray-Beşiktaş

33.hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir

33.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş





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