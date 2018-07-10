2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bugün yapıldı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından, Süper Lig kulüp temsilcilerinin ve beIN Sports yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
DERBİ TARİHLERİ
1.hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor
4.hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6.hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
8.hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
11.hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
11.hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş
13.hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
14.hafta: Beşiktaş-Galatasaray
16.hafta: Beşiktaş-Trabzonspor Medipol
16.hafta: Başakşehir-Galatasaray
18.hafta: Trabzonspor-Medipol Başakşehir
21.hafta: Galatasaray-Trabzonspor
23.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
25.hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
28.hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir
28.hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
30.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
31.hafta: Galatasaray-Beşiktaş
33.hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
33.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
İŞTE TÜM SEZONUN FİKSTÜRÜ
- 9.7.2018 15:10
- Güncelleme: 10.7.2018 02:45
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
-
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.