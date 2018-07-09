Spor Toto Süper Lig'de fikstür belli oluyor Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta? Süper Lig fikstürü belli oldu mu?
Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Süper Lig fikstür çekimi sonuçlarının hepsini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.
Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak.
Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek.
- 9.7.2018 10:28
- Güncelleme: 9.7.2018 10:34
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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