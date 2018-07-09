Futbol liglerinde sezon planlaması açıklandı
2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sezon planlamaları açıklandı.
TFF'den bildirilen planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları 29 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, Kupa'da final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.
- 9.7.2018 15:00
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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