Futbol liglerinde sezon planlaması açıklandı – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    liglerinde sezon planlaması açıklandı

    Futbol liglerinde sezon planlaması açıklandı

    2018-2019 sezonu Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, TFF 3. Lig ve sezon planlamaları açıklandı.

    'den bildirilen planlamaya göre; Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

    Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlarken, sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
    TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
    müsabakaları 29 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, Kupa'da final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

    1. 9.7.2018 15:00
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