İşte Süper Lig 2018-2019 fikstürü! Derbiler ne zaman?
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

    2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

    2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bugün yapıldı.

    Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından, Süper Lig kulüp temsilcilerinin ve beIN Sports yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

    Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

    DERBİ TARİHLERİ
    1.hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor
    4.hafta: Trabzonspor-Galatasaray
    6.hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
    8.hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
    11.hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
    11.hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş
    13.hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
    14.hafta: Beşiktaş-Galatasaray
    16.hafta: Beşiktaş-Trabzonspor Medipol
    16.hafta: Başakşehir-Galatasaray

    18.hafta: Trabzonspor-Medipol Başakşehir
    21.hafta: Galatasaray-Trabzonspor
    23.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
    25.hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
    28.hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir
    28.hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
    30.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
    31.hafta: Galatasaray-Beşiktaş
    33.hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
    33.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş



    İŞTE TÜM SEZONUN FİKSTÜRÜ






    1. 9.7.2018 15:10
    2. Güncelleme: 9.7.2018 17:02
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    2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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