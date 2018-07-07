Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon Euro'luk teklif

2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla ğöğsümüzü kabartan Cüneyt Çakır'a Çin'den tarihi bir transfer geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Cüneyt Çakır'a Çin'den yıllık 5 milyon dolarlık teklif geldi ve bu iddia MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından doğrulandı.