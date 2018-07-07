Türk hakeme Çin'den dev teklif
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a 'den 5 milyon Euro'luk teklif

    Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon Euro'luk teklif

    2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla ğöğsümüzü kabartan Cüneyt Çakır'a Çin'den tarihi bir transfer geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Cüneyt Çakır'a Çin'den yıllık 5 milyon dolarlık teklif geldi ve bu iddia MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından doğrulandı.

    1. 7.7.2018 14:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon Euro'luk teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN