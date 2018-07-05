TFF, Hasan Doğan'ı andı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>, <a href="/index/hasan-dogan?id=9ff06f4d-1044-4f89-a653-63bea586803d" class="" rel="tag">Hasan Doğan</a>'ı andı

    (), eski başkanlarından 'ın vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

    'nin internet sitesinde yer alan mesajda, " eski başkanı 'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

    'ın Türk futbolu adına önemli projeler gerçekleştirdiğinin vurgulandığı anma mesajında şu ifadeler kullanıldı:

    " Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad ettiğimiz merhum 'ı 10 yıl önce 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık. Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. 'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."

    1. 5.7.2018 10:33
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