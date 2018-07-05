TFF, Hasan Doğan'ı andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlarından Hasan Doğan'ın vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Hasan Doğan'ın Türk futbolu adına önemli projeler gerçekleştirdiğinin vurgulandığı anma mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"TFF Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad ettiğimiz merhum Hasan Doğan'ı 10 yıl önce 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık. Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı."
- 5.7.2018 10:33
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