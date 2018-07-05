Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da 4 Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi.

IFAB tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na eklenen bir metinle uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliği Futbol Federasyonlarının iznine bırakıldı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek.

UEFA da bugün yaptığı açıklamayla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu.



'VAR' VE 4. DEĞİŞİKLİK İLK KEZ ATV'DE!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa finalinde ilkler yaşanacak. VAR (Video Hakem Sistemi) ile 2018 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan 'uzatma dakikalarında ekstra bir oyuncu değiştirme hakkı' Türkiye'de ilk kez ATV'de ekranlara gelecek Süper Kupa'da uygulanacak. TFF, talimatlarda değişiklik yaparak bundan sonra uzatmaya gidecek tüm karşılaşmalarda 4'üncü değişiklik hakkına imkan sağlayacak.



NASIL UYGULANACAK?

Uzatmaya giden maçlarda takımlar 90 dakika içinde 3 değişiklik hakkını kullanmışsa, uzatma dakikalarında ekstra 1 oyuncu daha değiştirebilecek. Normal sürede sadece 2 değişiklik yapan takıma uzatma bölümünde 2 değişiklik hakkı tanınacak. (1 değişiklik yapmışsa 3 değişiklik yapabilecek.)



?PLAY-OFF'TA DA VAR

Vıdeo Hakem Sistemi (VAR), Süper Lig maçlarının dışında çeyrek final aşamasından sonra Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa finali ve 1.Lig play-off maçlarında da uygulanacak