Dadaş'ta sola Sasa Zivec – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Dadaş'ta sola

    Dadaş'ta sola <a href="/index/sasa-zivec?id=8482cfbf-1355-4fce-a742-e7043a331d6b" class="" rel="tag">Sasa Zivec</a>

    , Polonya’da P.Gliwice’de geçen sezon 6 gol, 3 asistle oynayan Sloven sol kanat ’le anlaştıklarını açıkla

    SÜPER Lig'in yeni takımı Erzurumspor'da , transfer müjdesi verdi. Altıparmak, "Ümraniye'den İbrahim Akdağ'la anlaştık ve çok istediğimiz Göztepe'den Leo transferi bitti. transferinin hemen hemen her şeyi bitti gibi. Geldi, burayı gördü, çok mutlu oldu ve her konuda anlaşmamız yüzde 99" dedi.

    BAŞARILI çalıştırıcının transferini açıkladığı bonservisi elindeki 27 yaşındaki Sloven sol açık Zivec, geçen sezon Polonya'da P.Gliwice'de 28 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. ayrıca, Spor Toto 'den iki Türk futbolcu ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtirken, 3-4 iyi transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.
    1. 1.7.2018
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