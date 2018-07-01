Dadaş'ta sola Sasa Zivec
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Polonya’da P.Gliwice’de geçen sezon 6 gol, 3 asistle oynayan Sloven sol kanat Sasa Zivec’le anlaştıklarını açıkla
BAŞARILI çalıştırıcının transferini açıkladığı bonservisi elindeki 27 yaşındaki Sloven sol açık Zivec, geçen sezon Polonya'da P.Gliwice'de 28 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mehmet Altıparmak ayrıca, Spor Toto Süper Lig'den iki Türk futbolcu ile anlaşma aşamasında olduklarını belirtirken, 3-4 iyi transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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