Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Valentino Rossi (İtalya): 88

3. Maverick Vinales (İspanya): 77

4. Johann Zarco (Fransa): 73

5. Danilo Petrucci (İtalya): 71