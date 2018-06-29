MotoGP'de sıradaki durak Hollanda
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 88
3. Maverick Vinales (İspanya): 77
4. Johann Zarco (Fransa): 73
5. Danilo Petrucci (İtalya): 71
- 29.6.2018 12:09
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Jack Wilshere'de işlem tamam! İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih
Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
MotoGP'de sıradaki durak Hollanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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