MotoGP'de sıradaki durak Hollanda – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    MotoGP'de sıradaki durak

    MotoGP'de sıradaki durak <a href="/index/hollanda?id=b839b8b1-7aa6-4ce6-a7ae-f7fc84043678" class="" rel="tag">Hollanda</a>

    Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun sekizinci yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın 15.10'da başlayacak. Yarış ise 1 Temmuz Pazar günü 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.

    Sezonun ilk yedi yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

    1. (): 115 puan

    2. (): 88

    3. Maverick Vinales (): 77

    4. Johann Zarco (): 73

    5. Danilo Petrucci (): 71

    1. 29.6.2018 12:09
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