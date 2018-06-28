Faty Ankaragücü’nde
Başkent ekibi, Timsah’tan Senegalli ön liberoyla imzaladı. Başkan Yiğiner de transfer yasağının kalkacağını müjdeledi
18 DOSYADAN 2 TANE KALDI
Başkan Yiğiner ise çok önemli bir ismi aldıklarını söylerken, transfer yasakları konusunda çarpıcı detaylar verdi. Yiğiner, "Yasağımız hala var ama 18 dosyadan 2 tane kaldı. Sadece Hakan Kutlu ve Aydın Toscalı'nın dosyaları kaldı. Onlardan da bir indirim talep edeceğiz. Onlar da Ankaragücü'nü seviyor ve dolayısıyla fedakarlık yapacaklarını düşünüyorum. Alacaklarının bir kısmını almazlarsa, yarın yasağımız kalkar. Zaten her halükarda kalkacak" diye sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.
HEDEFİMİZ LİGDE İLK 5
Mehmet Yiğiner, ligde yarışmacı bir takım kurmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Yiğiner, "Bu yüzden Faty'yi kadromuza kattık. Hedef koymazsak başarı gelmez. Ligde ilk 5-6 sıralarda yer almayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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