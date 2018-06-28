Faty Ankaragücü’nde – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Faty Ankaragücü’nde

    Faty Ankaragücü’nde

    Başkent ekibi, Timsah’tan Senegalli ön liberoyla imzaladı. Başkan Yiğiner de yasağının kalkacağını müjdeledi

    'tan Bifouma ve 'dan Alper Önal'ı alan Ankaragücü, bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, kardeş kulüpleri 'dan Ricardo Faty'yle bir yılı opsiyonlu iki yıllık ön protokol imzaladı. Başkan 'in de katıldığı imza töreninde konuşan Fatya, "Bursa ile Ankaragücü kardeş kulüpler, bu da benim için çok önemliydi. Avrupa'dan ve 'den isteyen kulüpler vardı. Ankaragücü adını duyunca düşünmeden buraya geldim çünkü burada büyük bir proje var" dedi.

    18 DOSYADAN 2 TANE KALDI
    Başkan Yiğiner ise çok önemli bir ismi aldıklarını söylerken, yasakları konusunda çarpıcı detaylar verdi. Yiğiner, "Yasağımız hala var ama 18 dosyadan 2 kaldı. Sadece ve Toscalı'nın dosyaları kaldı. Onlardan da bir indirim talep edeceğiz. Onlar da Ankaragücü'nü seviyor ve dolayısıyla fedakarlık yapacaklarını düşünüyorum. Alacaklarının bir kısmını almazlarsa, yarın yasağımız kalkar. Zaten her halükarda kalkacak" diye sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.

    HEDEFİMİZ LİGDE İLK 5
    , ligde yarışmacı bir takım kurmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Yiğiner, "Bu yüzden Faty'yi kadromuza kattık. Hedef koymazsak başarı gelmez. Ligde 5-6 sıralarda yer almayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 28.6.2018
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