Dadaş’a Portekiz’den sol açık – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Dadaş’a ’den sol açık

    Dadaş’a <a href="/index/portekiz?id=9fe8bada-3ef8-41dc-a87c-5cb13171a4ab" class="" rel="tag">Portekiz</a>’den sol açık
    Gündeminde ve bulunan için sürpriz bir iddia 'den geldi. basını, sezonu Guimaraes'te kiralık geçiren S.Lizbonlu Heldon için 'un teklif yaptığını öne sürdü. 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sol açık, geçen sezon 37 maçta 7 gol, 8 asistle oynadı.
    1. 28.6.2018
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