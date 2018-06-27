Erkan Zengin Süper Lig'e geri dönüyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'e geri dönüyor

    <a href="/index/erkan-zengin?id=a93679af-8cae-4c5b-aa76-1c03ce38292c" class="" rel="tag">Erkan Zengin</a> <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'e geri dönüyor

    İsveç Süper Ligi takımlarından Hammarby ile sözleşmesi sona eren 'un eski futbolcusu , 'ye döneceğini açıkladı.

    Hammarby takımıyla sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan , yaptığı açıklamada, 'e geri dönmeye hazırlandığını belirtti.

    Spor Toto 'de 4 takımın kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Zengin, "Bundan sonraki kariyerimi 'de sürdüreceğim. Kulüplerle menajerim arasında görüşmeler sürüyor. Bu takımlardan biriyle her an anlaşabilirim. İnşallah bundan sonraki hayatımda Türk futboluna hizmet ederek kariyerimi noktalarım.'' ifadelerini kullandı.

    Mart ayında Eskisehirspor'dan ayrılan , 'dan geçici lisans çıkartarak Hammarby takımında forma giymişti.

    1. 27.6.2018 11:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN