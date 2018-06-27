Erkan Zengin Süper Lig'e geri dönüyor
İsveç Süper Ligi takımlarından Hammarby ile sözleşmesi sona eren Eskişehirspor'un eski futbolcusu Erkan Zengin, Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Hammarby takımıyla sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Erkan Zengin, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığını belirtti.
Spor Toto Süper Lig'de 4 takımın kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Zengin, "Bundan sonraki kariyerimi Türkiye'de sürdüreceğim. Kulüplerle menajerim arasında görüşmeler sürüyor. Bu takımlardan biriyle her an anlaşabilirim. İnşallah bundan sonraki hayatımda Türk futboluna hizmet ederek kariyerimi noktalarım.'' ifadelerini kullandı.
Mart ayında Eskisehirspor'dan ayrılan Erkan Zengin, FIFA'dan geçici lisans çıkartarak Hammarby takımında forma giymişti.
- 27.6.2018 11:56
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
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MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
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İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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