Dadaş’ta çifte bomba – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ta çifte bomba

    Dadaş’ta çifte bomba
    SÜPER Lig'in yeni takımı , A Spor'un haberine göre; 'in yollarını ayırdığı 35 yaşındaki milli stoper ve G.Birliği'nin 26 yaşındaki sağ beki 'yu transfer etmek istiyor. Öte yandan , 33 yaşındaki tecrübeli orta sahası 'in kontratını 1 yıl daha uzattı.
    1. 27.6.2018
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