Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Kupa sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının tarihini açıkladı.
Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak aktarılacak olan Süper Kupa maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
- 22.6.2018 12:40
- Güncelleme: 22.6.2018 13:52
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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