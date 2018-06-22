Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    finali Turkuvaz Medya'da I - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a> finali Turkuvaz Medya'da I <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - <a href="/index/akhisarspor?id=f384ae17-fa13-413e-8ad8-eb36d70e5588" class="" rel="tag">Akhisarspor</a> maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    şampiyonu ile şampiyonu Teleset Mobilya maçında karşı karşıya gelecek. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile 'nın sahibi Akhisarspor için kozlarını paylaşacak. kupa maçının tarihini açıkladı.

    Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    tarafından yapılan açıklamada maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak aktarılacak olan maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    1. 22.6.2018 12:40
    2. Güncelleme: 22.6.2018 13:52
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