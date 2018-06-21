Kartal’ın reçetesi
“Transferde olmazsa olmazımız santrfor. İyi bir stoper ve 2 orta saha istiyoruz. 10-12 oyuncuyla bu işi kapatacağız.”
BU SEZON ÖNEMLİ
Kartal, ligde kalıcı olmak istediklerini, bu sezonun kendileri açısından kulübün maddi durumunu düzeltmek adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Transferde olmazsa olmazımız santrfor. İyi bir stoper ve 2 orta saha istiyoruz. 10-12 oyuncuyla bu işi kapatacağız. Bu seneyi atlatabilirsek ve ligde kalabilirsek kulübün üzerinden geçmişten gelen borç yükünün azalacağını ve gelecek sezon ve sezonlarda Ankaragücü'nün önünün açılacağını düşünüyorum. Bu sezon çok önemli bizim için" diye konuştu.
4 BÜYÜKLER'E GÖZDAĞI VERDİ
Ankaragücü'nün Sivasspor'dan yeni transferi Kongolu sağ açık Thievy Bifouma, iddialı açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici. İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört Büyükler'le bile rekabete girebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
- 21.6.2018
- Fenerbahçe'de Ali Koç'un transferde ilk hedefi: Georges-Kevin N'Koudou
- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: "Yabancı antrenör sayısıyla ilgili kendimizi de eleştiriyoruz"
- Adanaspor'un kamp programı belli oldu
- Turkish Airlines Antalya Open'da açılış vuruşu Büşra Ün'den
- 'Euroleague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes finalde
-
"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
-
İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
-
Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
Kartal’ın reçetesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.