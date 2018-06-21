Kartal’ın reçetesi – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Kartal’ın reçetesi

    Kartal’ın reçetesi

    “Transferde olmazsa olmazımız santrfor. İyi bir stoper ve 2 orta saha istiyoruz. 10-12 oyuncuyla bu işi kapatacağız.”

    'nde Teknik Direktör , çalışmaları hakkında çarpıcı konuştu. Transfer yasağını kaldırmak için önemli mesafe kat ettiklerini belirten Kartal, "Yerli oyuncular Türkiye'de çok az. Talip olduğunuz zaman da maliyetleri çok yüksek oluyor. 10-12 oyuncu transfer edeceğiz ama iyi isimler olacak. Geçen sezondan da 13-14 ismi kadroda tutacağız" dedi.

    BU SEZON ÖNEMLİ
    Kartal, ligde kalıcı olmak istediklerini, bu sezonun kendileri açısından kulübün maddi durumunu düzeltmek adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Transferde olmazsa olmazımız santrfor. İyi bir stoper ve 2 orta saha istiyoruz. 10-12 oyuncuyla bu işi kapatacağız. Bu seneyi atlatabilirsek ve ligde kalabilirsek kulübün üzerinden geçmişten gelen borç yükünün azalacağını ve gelecek sezon ve sezonlarda Ankaragücü'nün önünün açılacağını düşünüyorum. Bu sezon çok önemli bizim için" diye konuştu.

    4 BÜYÜKLER'E GÖZDAĞI VERDİ
    Ankaragücü'nün Sivasspor'dan yeni transferi Kongolu sağ açık , iddialı açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, "Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici. İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört Büyükler'le bile rekabete girebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

    1. 21.6.2018
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